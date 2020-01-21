بالصورة: بهاء الحريري يتضامن مع جرحى ثورة لبنان تحت شعار “ثورتنا عيونكم”

نشرت السيدة حسناء الحريري صورة لزوجها الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري على حسابها على إنستغرام ويظهر فيها الشيخ بهاء وهو يقوم بتغطية عينه بيده تضامناً مع الثوار الجرحى في لبنان.

وكتبت السيدة حسناء على الصورة التي نشرتها لزوجها بهاء الحريري “ثورتنا عيونكم , لبنان ينتفض” في إشارة إلى الحملة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تضامناً مع الثوار الذين فقدوا أعينهم جراء قيام “قوى الأمن” بالإعتداء عليهم بالرصاص المطاطي وقنابل المسيلة للدموع على الوجه مباشرة.

وحظيت الصورة بإعجاب العديد من المتابعين بسبب هذه المباردة الإنسانية تجاه الثوار في لبنان.

وكانت تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ثورتنا_عيونكم مع إرفاقها بصورة لرواد هذه المواقع و هم مغطيين عيونهم استشعاراً مع الثوار الذين تعرضوا لبطش القوى الأمنية من قنابل مسيلة للدموع و الرصاص المطاطي على الوجه مباشرة ما ادى لفقدان البعض لأعينهم جراء هذه الجريمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السيدة حسناء بنشر صور لزوجها بهاء الحريري, حيث نشرت سابقاً صورة له إلى جانب أولاده وهم يحملون علم لبنان في عيد الإستقلال.

وتجدر الإشارة إلى أن مقربين من بهاء الحريري أكدوا مرات عدة أنه لا يبحث عن أي دور أو منصب سياسي في لبنان.