بالصورة.. ضبط 5 كلغ ماريجوانا داخل لوحٍ لركوب الأمواج!

في إطار العمل الذي تقوم به عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المواد المخدّرة، توافرت معلومات لديها حول تخطيط أشخاص للقيام بعملية تهريب كميّة من المخدّرات مخبّأة داخل لوحٍ مُعدٍّ لركوب الأمواج، بهدف إرسالها إلى إحدى الدّول الأوروبية.

وبتاريخ 15/6/2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تم تحديد مكان وجود المواد المخدّرة المعدّة للتهريب، والتّي بلغت زنتها 5،1 كلغ من مادّة الماريجوانا في محلّة الضبيّة، حيث تمكّنت دوريّة من المكتب من ضبطها. وجرى أيضًا تحديد هويّة مُهرّبَيْن، هما اللبنانيّان س. س. (مواليد عام 1992) و ل. ص. (مواليد عام 1977)

بتاريخ 16/6/2022، وبعمليّة متزامنة، أوقفت المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة الأول في محلّة جعيتا، أما الثاني فتولت قوة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في بيروت عملية القبض عليه. وضُبِطت بحوزة (س. س.) كميّة من مادّة الكوكايين المعدّة للترويج، و/1،6/ كلغ من مادّة الماريجوانا، وميزان حسّاس، وسلاح حربي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف جميع المتورطين.