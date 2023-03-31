بالصوَر.. العاصفة تُلقي بأضرارها على البقاع

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، عبر حسابه على “تويتر”، لافتًا إلى أنّه “ما كان ينقص أهلي في البقاع الشرقي هي عاصفة تلقي بضررها عليهم في ممتلكاتهم ومزروعاتهم”.

وأضاف: “الدولة وإغاثتها غائبة والمجتمع الدولي اهتمامه بالغ في النازحين السوريين. إيمانًا مني بمسؤوليتنا، أجريت اتصالًا باللواء خير، لعلَّ وعسى.. أعاننا الله في ظلّ هذه الأوقات العصيبة”.

ما كان ينقص اهلي في البقاع الشرقي هي عاصفة تلقي بضررها عليهم في ممتلكاتهم ومزروعاتهم.

الدولة واغاثتها غائبة والمجتمع الدولي اهتمامه بالغ في النازحين السوريين.

ايمانًا مني بمسؤوليتنا، اجريت اتصالًا باللواء خير، لعلَّ وعسى…

اعاننا الله في ظل هذه الاوقات العصيبة.#بعلبك pic.twitter.com/4hMHRj8Azp — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) March 31, 2023