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بالصوَر.. العاصفة تُلقي بأضرارها على البقاع

منذ دقيقتين
من أضرار العاصفة في البقاع الشرقي

من أضرار العاصفة في البقاع الشرقي

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، عبر حسابه على “تويتر”، لافتًا إلى أنّه “ما كان ينقص أهلي في البقاع الشرقي هي عاصفة تلقي بضررها عليهم في ممتلكاتهم ومزروعاتهم”.

وأضاف: “الدولة وإغاثتها غائبة والمجتمع الدولي اهتمامه بالغ في النازحين السوريين. إيمانًا مني بمسؤوليتنا، أجريت اتصالًا باللواء خير، لعلَّ وعسى.. أعاننا الله في ظلّ هذه الأوقات العصيبة”.

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