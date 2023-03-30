بالصوَر.. ميقاتي يزور المسجد النبويّ الشريف

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه.

وكان في استقبال ميقاتي، لدى وصوله، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي محمد بن أحمد الخضيري، وعددٌ من المسؤولين.

ميقاتي كان قد وصل أمس إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “أنه كان في استقبال رئيس الحكومة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبد الرحمن بن عبد الله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية في المنطقة إبراهيم بن عبد الله بريّ وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين”.