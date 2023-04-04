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بالفيديو.. أصحاب محطات الطاقة يُطالبون بـ "دولرة" أسعار البنزين

منذ 3 دقائق
اعتصام "أصحاب محطات الطاقة"

اعتصام "أصحاب محطات الطاقة"

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اعتصم عدد من “أصحاب محطات الطاقة” في لبنان، وهي رابطة جديدة منشقة عن أصحاب محطات المحروقات، أمام وزارة الطاقة، حيث رفعوا لافتات وطالبوا بالدولرة الكاملة للمحروقات، وتحديدًا لمادة البنزين.

وفي بيان لهم خلال التحرّك الذي واكبته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال”، أشاروا إلى أنّ مشاكل أصحاب المحروقات تتزايد في ظلّ الأوضاع الراهنة، وطالبوا وزير الطاقة بتنظيم القطاع ومكافحة فوضى الأسعار، معتبرين أنّه لا يمكن الاستمرار في جداول الأسعار التي لا تواكب أزمة انهيار الليرة، ولا تراعي مصالح المستهلك وصاحب المحطة على حدّ سواء.

كما أشار المعتصمون إلى أنّ القطاع من دون تنظيم نقابي إلّا في الاسم، معتبرين أن نقابة أصحاب محطات المحروقات فاقدة للشرعية منذ وفاة رئيسها سامي البراكس، حيث يمتنع من تبقى في مجلسها عن تنظيم انتخابات نقابية.

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