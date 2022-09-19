بالفيديو: إزالة الباب الرئيس لقصر العدل من قبل أهالي الموقوفين

أزال أهالي الموقوفين بوابة قصر العدل في بيروت على خلفية اقتحام المصارف الأسبوع الماضي وحاولوا اقتحام القصر ورموا الحجارة.

وتم قطع عدد من الطرقات في منطقة سامي الصلح تزامناً مع الاحتجاجات في قصر العدل. وهدد الأهالي بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراح الموقوفين.

وكان وقع أمام مدخل قصر العدل في بيروت اليوم الإثنين إشكال بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين بالدخول والخروج.

وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، علماً أنّ الاعتصام لا يزال قائماً بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.