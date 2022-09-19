الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: إزالة الباب الرئيس لقصر العدل من قبل أهالي الموقوفين

منذ 38 دقيقة
إزالة الباب الرئيس لقصر العدل

إزالة الباب الرئيس لقصر العدل

A A A
طباعة المقال

أزال أهالي الموقوفين بوابة قصر العدل في بيروت على خلفية اقتحام المصارف الأسبوع الماضي وحاولوا اقتحام القصر ورموا الحجارة.

وتم قطع عدد من الطرقات في منطقة سامي الصلح تزامناً مع الاحتجاجات في قصر العدل. وهدد الأهالي بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراح الموقوفين.

وكان وقع أمام مدخل قصر العدل في بيروت اليوم الإثنين إشكال بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين بالدخول والخروج.

وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، علماً أنّ الاعتصام لا يزال قائماً بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    تظاهرات في لبنان (أرشيف)
    أسهُم الاتفاق ترسيمياً ترتفع.. وخيار الحرب طُوي؟
    ميشال عون
    عون: المفاوضات لترسيم الحدود باتت في مراحلها الأخيرة
    وزير الأشغال علي حمية
    حمية رعى اجتماعاً بحث في الأوضاع المالية للطيارين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم الاماراتي
    الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
    ميليشيا حزب الله
    ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية