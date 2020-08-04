بالفيديو – إشكال وتضارب بين القوى الأمنية والمعتصمين أمام وزارة الطاقة

وزارة الطاقة والمياه
وزارة الطاقة والمياه

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نفذ محتجون اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة اعتراضاً على انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وغير مقبول.

وسارعت القوى الأمنية إلى المكان ما أدى إلى وقوع إشكال حيث تعرض بعض الناشطين إلى الضرب.

في السياق قال الناشط والمحامي واصف الحركة من أمام الوزارة: “هذه الوزارة نهبت المال العام والخزينة وهي وزارة طاقة بلا طاقة ونحن لن نسكت عن معاناة شعبنا ولا عن نهب المال العام”.

وعلى الأثر، أوقفته القوى الأمنية وعادت وأطلقت سراحه.

وأيضاً، نصب المعتصمون أمام وزارة الطاقة خيمة وأكدوا انهم سيبيتون ليلتهم في الباحة الخارجية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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