بالفيديو – إشكال وتضارب بين القوى الأمنية والمعتصمين أمام وزارة الطاقة

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نفذ محتجون اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة اعتراضاً على انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وغير مقبول.

وسارعت القوى الأمنية إلى المكان ما أدى إلى وقوع إشكال حيث تعرض بعض الناشطين إلى الضرب.

في السياق قال الناشط والمحامي واصف الحركة من أمام الوزارة: “هذه الوزارة نهبت المال العام والخزينة وهي وزارة طاقة بلا طاقة ونحن لن نسكت عن معاناة شعبنا ولا عن نهب المال العام”.

وعلى الأثر، أوقفته القوى الأمنية وعادت وأطلقت سراحه.

وأيضاً، نصب المعتصمون أمام وزارة الطاقة خيمة وأكدوا انهم سيبيتون ليلتهم في الباحة الخارجية.

الآن: المجموعات الشبابيّة تقتحم وزارة الطاقة، وزارة الهدر والفساد والتغاضي عن الكارتيلات وعصابات المازوت. وزارة الفشل في ادارة قطاع الكهرباء والمياه.#طاقة_بلا_طاقة#القوة_للشباب pic.twitter.com/A0pBkswZuN — مجموعة شباب المصرف (@msmasref) August 4, 2020

القوة الأمنيّة تعتدي بالضرب على المعتصمين والصحافيين المرافقين الذين دخلوا حرم وزارة الطاقة.

القوة الأمنية تحمي الفاسدين والمافيات#طاقة_بلا_طاقة#القوة_للشباب pic.twitter.com/unKRUdHOnA — مجموعة شباب المصرف (@msmasref) August 4, 2020