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بالفيديو: تبيع الـE1 بـ4 دولارات للشركات والشركات تبيعها بـ200$.. من ينصُب على أوجيرو؟

منذ 3 دقائق
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أوضح أمين سر نقابة أوجيرو عبد الله اسماعيل أنني “أستورد الإنترنت بالفريش دولار وأبيع الـE1 بـ475 ألف ليرة أي 4$، بينما الشركات تبيعه بـ200$”.

وقال اسماعيل في حديث خاص عبر “صوت بيروت إنترناشونال” إننا نبيع الـ8G بـ60 ألف ليرة مباشرة للمواطن وليس للشركات، فالأخيرة تأخذ الـE1 وهي التي توزّع.

وأضاف: “نحن نبيع الشركات ومن ضمنهم mtc وAlfa الـE1 بـ475 ألف ليرة لبنانية أي بـ4$ تقريباً، وهذه الشركات بدورها تبيعها بأكثر من 200$”.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يضع التسعيرة وهو الذي سعّر هذه الخدمة بهذا السعر وهو الذي سعّر لبيع الهواتف الخلوية بهذا السعر أيضاً.

 

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