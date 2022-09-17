بالفيديو: "روبوت كلب" للحزب في بعلبك!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لروبوت كلب استخدمه حزب الله للتفتيش عن الأجسام المشبوهة خلال تجمّع لإحياء ‏ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك‎.‎

يُذكر أنّ الروبوت الذي ظهر، يوجد منه نسخ عسكرية أميركية وروسية وغيرها، وأيضًا يوجد منه نسخ مدنية مثل روبوت‎ “Spot” ‎من شركة “بوسطن دايناميكس”، الذي يسمح بتنفيذ مهام الفحص الروتيني والتقاط البيانات بدقة‎.‎

وكانت شركة “‏Intellect Machine” ‎الروسية التي تعمل في مجالات تطوير الروبوتات والأسلحة والذكاء الاصطناعي قد كشفت عن ‏الروبوت على هيئة كلب، واسمه ‏M-81‎، يمكن الاعتماد عليه في الأغراض المدنية كمهمات الإنقاذ والاستطلاع في مناطق الكوارث ‏وتوصيل المساعدات والأدوية لتلك المناطق، وفي الوقت نفسه يمكن استعمال هذا الروبوت للأغراض العسكرية فهو قادر على إطلاق ‏النيران وتحديد الأهداف، ويمكن استعماله في مهمات الاستطلاع والدوريات، وفي عمليات نقل الأسلحة والذخيرة.‏

ما بيشبهونا ما عنا روبوت كلب متلن 🤭 pic.twitter.com/dNrHNjuVR4 — Hiba Tawil (@TawilHiba) September 17, 2022