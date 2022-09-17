بالفيديو: "روبوت كلب" للحزب في بعلبك!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لروبوت كلب استخدمه حزب الله للتفتيش عن الأجسام المشبوهة خلال تجمّع لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك.
يُذكر أنّ الروبوت الذي ظهر، يوجد منه نسخ عسكرية أميركية وروسية وغيرها، وأيضًا يوجد منه نسخ مدنية مثل روبوت “Spot” من شركة “بوسطن دايناميكس”، الذي يسمح بتنفيذ مهام الفحص الروتيني والتقاط البيانات بدقة.
وكانت شركة “Intellect Machine” الروسية التي تعمل في مجالات تطوير الروبوتات والأسلحة والذكاء الاصطناعي قد كشفت عن الروبوت على هيئة كلب، واسمه M-81، يمكن الاعتماد عليه في الأغراض المدنية كمهمات الإنقاذ والاستطلاع في مناطق الكوارث وتوصيل المساعدات والأدوية لتلك المناطق، وفي الوقت نفسه يمكن استعمال هذا الروبوت للأغراض العسكرية فهو قادر على إطلاق النيران وتحديد الأهداف، ويمكن استعماله في مهمات الاستطلاع والدوريات، وفي عمليات نقل الأسلحة والذخيرة.
ما بيشبهونا ما عنا روبوت كلب متلن 🤭 pic.twitter.com/dNrHNjuVR4
— Hiba Tawil (@TawilHiba) September 17, 2022