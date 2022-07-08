بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب

حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب

اندلع حريق هائل عصر الجمعة في مباني معمل حسين قبلان الذي يعتبر أكبر مصنع سجاد في منطقة الشرق الاوسط، وأفيد أن سببه احتكاك كهربائي ما تسبب باندلاع النيران التي أتت على كل المعدات والماكينات في المعمل، اضافة إلى مئات الاطنان من السجاد.

وبحسب المعلومات الأولية، امتد الحريق الى كل المعمل حيث كان العمال خارج المكان.

وتعمل فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق.

فريق صوت بيروت إنترناشونال، رافق فرق الإطفاء إلى قلب معمل السجاد في منطقة زفتا.

حسين الفقيه رئيس مركز الدفاع المدني في النبطيةـ أكد ان كافة سيارات النبطية تحركت، وتم طلب الامداد من صور وبيروت.

وأشار فقيه إلى أنه قد تم فصل خزانات المازوت والباتيكس عن المعمل لتأمين السلامة العامة لعناصر الدفاع المدني وللمبنى، مضيفاً أن عناصر الدفاع المدني باتوا داخل المبنى لفصله عن الطابقين المحترقين.

بدوره رئيس بلدية زفتا علي حمزة، أكد تشكيل خلية أزمة المنطقة لإخماد الحريق، نافياً سقوط أي ضحايا في الحادث.

الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن تم الاستعانة بوحدات من الكتيبة الاسبانية العاملة لدى قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، للمساعدة في اهماد الحريق، فيما عملت فرق الدفاع المدني من مختلف المناطق اللبنانية، بالاضافة إلى فرق من الدفاع المدني الفلسطيني تعمل بجهود مضاعفة على محاولة حصر النيران.