بالفيديو – في لبنان… كارولين منصور “متهمة” بإصابتها بـ”كورونا” والمستشفى لا يستقبلها

كارولين منصور
كارولين منصور

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلا بفيديو نشرته احدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه انها مصابة بفيروس كورونا، وان لا مستشفى يقبل ان يستقبلها.

وفي هذا السياق، أكد الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة ان السيدة نقلت الى مستشفى البوار بعد أن جرى تواصل مع مستشفى العسكري، مشيرا الى ان هناك مستشفيات ترفض استقبال المريض اذا كان يعاني من حرارة.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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