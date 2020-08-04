بالفيديو – في لبنان… كارولين منصور “متهمة” بإصابتها بـ”كورونا” والمستشفى لا يستقبلها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلا بفيديو نشرته احدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه انها مصابة بفيروس كورونا، وان لا مستشفى يقبل ان يستقبلها.

وفي هذا السياق، أكد الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة ان السيدة نقلت الى مستشفى البوار بعد أن جرى تواصل مع مستشفى العسكري، مشيرا الى ان هناك مستشفيات ترفض استقبال المريض اذا كان يعاني من حرارة.

كارولين منصور تشنشطت عباب المستشفى ولا ابن حرام رضي يدخلها، اذا الوضع بعدو ما تدهور وهيك عم يصير؟ لمين بدنا ننده، شو بدنا نقول بعد؟ #كورونا + كابينا عالطريق، ولك انتو ما بتعرفوا الله pic.twitter.com/OqWTRi4wV1 — Sabine Jean Youssef (@sabine_youssef) August 3, 2020