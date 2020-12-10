استمع لاذاعتنا

بالفيديو والصورة – محتجون حاولوا إقفال طرق في الرابية تؤدي الى منزل سلامة

منذ 8 ثواني
الاحتجاج امام منزل حاكم مصرف لبنان

الاحتجاج امام منزل حاكم مصرف لبنان

A A A
طباعة المقال

تشهد منطقة الرابية حال استنفار للقوى الامنية والجيش بعدما حاول محتجون، اقفال الطرق التي تؤدي الى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية، احتجاجا على عدم مثوله امام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وعمد بعض الشبان الى اشعال الاطارات عند مدخل الرابية قرب “بنك عودة”، فيما توجه البعض الآخر لاقفال المداخل الآخرى، إلا ان القوى الامنية بمؤازرة الجيش تصدت لهم وعملت على تفرقتهم.

 

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ملحم خلف
خلف عن قضية المرفأ: لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد
وزارة الخارجية اللبنانية
الخارجية وزعت بياناً في ذكرى تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمكسيك
قيادة الجيش
الجيش: توقيف 249 شخصاً من جنسيات مختلفة في تشرين الثاني

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كهف هانغ سون دونغ
اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
شعار غوغل
you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل
آثار انفجار عين قانا
انفجارات محدودة على مواقع “حزب الله”… بديل الحرب الشاملة؟