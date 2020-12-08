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بحصلي: الأسعار لن ترتفع بسرعة بحال رفع الدعم لهذا السبب..

منذ ساعة واحدة
هاني بحصلي

هاني بحصلي

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أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة ​هاني بحصلي​، أنه “قبل أن نتكلم بدعم السلة الغذائية نبهنا سابقا على أن يصل الدعم للهدف اي للمواطن دون هدر أو فقط ليستفيد التجار”، معتبرا أنه “لن يكون هناك تأثير على دخول البضائع الى ​لبنان​ حتى لو تم ترشيد أو رفع الدعم، لكن الأهم أن تتوفر السيولة بالعملة الأجنبية”.

وأشار في تصريح تلفزيوني، أنه “لا نستطيع الإجابة على سؤال حول قدرة المواطن على شراء ​المنتجات​ ان تم رفع الدعم، وبهذه الحالة، الأسعار لا ترتفع بسرعة كبيرة لأن التاجر الذي استورد على السعر المدعوم يجب أن يبيع منتجه على السعر المدعوم، وهو مضى على تعهد بهذا الخصوص”.

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