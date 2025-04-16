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بدعم قطري.. الرئيس عون عاد الى لبنان

منذ ساعتين
الرئيس جوزاف عون يصل الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكالة الأنباء القطرية

الرئيس جوزاف عون يصل الدوحة في زيارة رسمية للبلاد. وكالة الأنباء القطرية

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أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون عاد إلى بيروت قادماً من قطر، بعد زيارة رسمية تلبية لدعوة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقد رافق الرئيس عون في هذه الزيارة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.

وفي أعقاب المحادثات التي جرت بين الرئيس عون وأمير قطر، أكّد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” حرص بلاده على دعم لبنان وشعبه في مساعيهم لتحقيق النهوض والازدهار.

وأوضح أمير قطر أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تمتاز بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

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