برباري: لا صحة لخبر رفع الدعم عن الطحين

أكّد المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أنّ “ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع الدعم عن الطحين غير صحيح”، مشيرا الى انه لم يصدر قرار من وزارة الاقتصاد حتى اللحظة في هذا الموضوع.

وقال في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”: “الموضوع مطروح منذ اسبوع، وغدا سيكون هناك اجتماع في وزارة الاقتصاد مع اصحاب المطاحن. نحن نركز على الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي، لانه اساسي في غذاء المستهلك اللبناني”.

وأعلن أنّ وزير الاقتصاد سيدعم كمية 27000 طن طحين مخصصة للخبز العربي، موضحًا أنّ هناك آلية لاتخاذ هكذا قرار، يتخذ بناء على اجتماع الغد.