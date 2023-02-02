بري بحث مع المولوي في التحضيرات للانتخابات البلدية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات، سيما الوضع الأمني وتحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والإختيارية.

بعد اللقاء، قال مولوي: “تشرفت بزيارة دولة الرئيس نبيه بري كي نضعه في أجواء العمل في وزارة الداخلية والوضع الامني ولنأخد توجيهاته بما نقوم به لتسهيل أمور المواطنين وللحفاظ على الوضع الامني وتماسك البلد في هذه الظروف الصعبة. وطمأنا دولة الرئيس، أن الوضع الامني لا يزال متماسكا وسيبقى متماسكا بهمة القوى الأمنية وبوطنيتها وبمتابعتنا اليومية وحتى ساعة بساعة”.

أضاف: “وضعنا دولة الرئيس في أجواء تحضيرات وزارة الداخلية للانتخابات البلدية وفقا للقانون، بخاصة ان هناك مهلا قانونية ودستورية، بالتالي من واجبات وزارة الداخلية القيام بكل التحضيرات اللازمة تطبيقا للقانون وضمن المهل. نحن بالأمس اعلنا قوائم الناخبين، وكل الناخبين في لبنان يستطيعون ان يحصلوا نسخة عن القوائم الإنتخابية عبر ال app وأي خطأ موجود، في استطاعتهم أن يطلبوا تصحيحه ضمن المهل القانونية، وتطبيقا للقانون. نحن أيضا من واجباتنا تطبيق القانون. واطلعنا دولة الرئيس على بعض المشاكل التي تعاني منها البلديات ووعد دولة الرئيس بإتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لتسهيل شؤون البلديات في بعض الملفات أو العالقة في هذه الظروف الصعبة”.

على صعيد آخر، تلقى بري رسالة جوابية من رئيس جمهورية السنغال رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال شكره فيها على التعزية بالضحايا الذين سقطوا جراء حادثة تصادم الحافلتين الشهر الماضي.