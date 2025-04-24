بري رفع الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة وإقرار عدد من القوانين

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين، وبالتالي إحالتها على اللجان المختصة.

وأرجأ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية المسائية، البحث في مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين”.

وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 173 من قانون رقم129 – تعديل قانون التجارة البرية، تاريخ 2019/4/1 المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة، وعن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (1) و(2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الأماكن المستحدثة من رخصة بناء المهجرين.

وأقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.

كما أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحداتها.

وأقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدي المديرية العامة للأمن العام.

كما اقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 2023/5/4 والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.