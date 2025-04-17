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بري: نأمل أن يكون درب الجلجلة معبراً نحو وعد جديد

منذ 29 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة الجمعة العظيمة وحلول الفصح المجيد، من الللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بالتهنئة، آملاً “أن تشكل هذه المناسبات بما تعكس من قيم روحية ورسالية وإنسانية سامية، محطة للجميع للإيمان إيمانا راسخا، بأن الحق لا يموت وأن أنوار العدل أقوى من ظلام القهر وأن وعد القيامة هو إنتصار الحياة على الموت والمحبة على الكراهية والوحدة على الإنقسام”.

وقال بري: “على أمل أن يكون درب الجلجلة والآلام، هذا العام من فلسطين الى لبنان رغم قسوة الجراح هي درب آمال ومعبرا نحو وعد جديد بقيامة أوطاننا وإنساننا. عيسى بن مريم (عليه السلام ) هو المحبة والرجاء، والمحبه لا تهزم والرجاء لا يخيب”.

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