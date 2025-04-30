برّي: التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه يصيب مسيرة تعافي الدولة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال جاسبر جيفيرز ورئيس اللجنة المقيم الجنرال مايكل ليني، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. وتم البحث في آخر التطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها لبنود القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.

استهل بري اللقاء بالإشاره إلى “التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات والخروق بشكل يومي في حين أن لبنان إلتزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب”.

وأكد رئيس المجلس أن “التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقرارا وإصلاحا وسيادة “، مطالبا الولايات المتحدة الاميركية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الإتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701”.

وأكد الجنرال ليني على أن “اللجنة ستبدأ إجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع”.