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بسبب حرب أوكرانيا.. مناشدة من أهالي الطلاب في الخارج لوزير التربية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2023 1:46 مساءً
وزارة التربية

وزارة التربية

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ناشدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، “متابعة ملف الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، لا سيما كليات الطب السنة الأخيرة الذين يتابعون دراستهم أونلاين من جراء الحرب الأوكرانية الروسية، لجهة إنصافهم وعدم إضاعة حقهم في المشاركة في امتحانات الكولوكيوم وفق الأنظمة المرعية، بعد خضوعهم لامتحان الكروك الأوكراني بنجاح”.

وتمنت عليه وعلى المديرية العامة للتعليم العالي “وضع هؤلاء الطلاب في أجواء الإجراءات التي تحضرها الوزارة قبل نهاية العام الدراسي الحالي، ليبنى على الشيء مقتضاه”، وذكرت أن “امتحانات الكروك النهائية ستجري أواخر شهر أيار المقبل، ما يستوجب الإسراع في الإجابة على أسئلة الطلاب المعنيين وإيجاد الحلول التي تحفظ حقهم التخصصي مع الأخذ بالاعتبار ما تشهده أوكرانيا من أوضاع أمنية مستجدة”.

 

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