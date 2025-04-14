بشأن مخالفته وموافقته على عرض فيلم... توضيحٌ من الحجار!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، اليوم الإثنين، بيان جاء فيه: “إن ما أوردته جريدة الأخبار اليوم عن مخالفة الوزير أحمد الحجار لتوصية مكتب المقاطعة وموافقته على عرض فيلم ‘Captain America’ في الصالات اللبنانية غير دقيق وبعيد كل البعد عن الواقع الذي حصل”.

وأضاف البيان، “ان توقيع الوزير جاء بعد اطلاعه على تقرير لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي لم توصِ فيه بمنع العرض”، مشيراً إلى أنها “ذكرت بأن الممثلة المشاركة بالعمل لا يندرج اسمها ضمن اللائحة السوداء”.

وتابع، “أما فيما خص الفيلم الثاني ‘Snow White’ فقد سبق للوزير الحجار أن وقع بتاريخ 11 نيسان 2025 على منع عرضه في الصالات اللبنانية بعد التقرير الذي رفع اليه من قبل لجنة مراقبة أشرطة الأفلام في الأمن العام التي أوصت بمنع العرض بسبب ورود اسم الممثلة الاسرائيلية Galga Dot على اللائحة السوداء. لذا اقتضى التوضيح والتصويب”.