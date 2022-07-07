بشرى للبنانيين الراغبين بالسفر الى السعودية

غرّد سفير المملكة العربية السعودية، وليد بخاري الخميس الواقع في 7 تموز عبر “تويتر”، قائلا: السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة.

السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 7, 2022

يذكر أن أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد – 19)، انطلقت رسميا في السعودية حيث يؤدي الحجاج “طواف القدوم” حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

وسمحت السعودية هذا العام لمليون حاج تلقوا لقاحات مضادة لفيروس “كورونا”، بينهم 850 ألفاً أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

واستحدثت السلطات السعودية بوابة إلكترونية حكومية تتيح للراغبين في تأدية مناسك الحج من العديد من الدول الغربية التسجيل مباشرة للحصول على التأشيرات اللازمة.