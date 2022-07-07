بشرى من كهرباء لبنان خلال فترة عيد الأضحى

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه سيتم المباشرة بإعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجدداً عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الواقع فيه 07/07/2022، من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

ولفتت المؤسسة في بيان إلى أنه سيصار بعد انقضاء تلك الفترة إلى إعادة تعديل الخطة الإنتاجية، بما يتجانس مع الخزين المتبقي لديها في حينه من مادة الغاز أويل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، تجنبا للوقوع في العتمة الشاملة في لبنان والاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة)، وذلك لحين وصول وتفريغ شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز 2022 والبدء من ثم باستخدام تلك الكميات مساء يوم الخميس الواقع فيه 28/07/2022 على أقرب تقدير.