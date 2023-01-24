بعد إقفال محطات البنزين.. لا قوارير غاز غدًا!

أفادت معلومات للـLBCI، بأنّ نقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، أعلنت التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت محطات توزيع البنزين الإقفال غدًا بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، الذي تجاوز بكثير السعر الذي تم على أساسه إصدار الجدول يوم الثلاثاء.

هذا وستعاود محطات الوقود عملها عند صدور الجدول الجديد من وزارة الطاقة، على أن يأخذ بالاعتبار ما وصل إليه سعر الصرف في السوق السوداء.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى أن “وزارة الطاقة والمياه كانت قد أصدرت جدول تركيب الأسعار ظهر اليوم عندما كان سعر صرف الدولار حوالى 53400 ليرة، في حين سجل إرتفاعًا بحوالى 2000 ليرة حتى المساء، ما يعني أن المحطات تخسر في كل صفيحة بنزين حوالى 40 ألف ليرة”.