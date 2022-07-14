بعد اجتماع مع مكاري.. هل يستمر إضراب موظفي الوكالة الوطنية؟

بعد قرار الإضراب الذي أعلنوا عنه صباح الخميس الواقع في 14 تموز، أصدر موظفو الوكالة الوطنية للاعلام (محررون، مندوبون وتقنيون) البيان الآتي:

على ضوء نتائج الجمعية العمومية التي عقدت ظهرا في وزارة الاعلام في حضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، والتي رفضنا رفضا قاطعا المشاركة فيها، والتي خلصت الى اعتبار الاضراب الذي نفذ اليوم تحذيريا ريثما تتم الاتصالات اللازمة في محاولة لتسوية أوضاعنا.

وأضاف: “لتفادي تكرار سياسة التمييع المعهودة التي طال ما أدت الى عدم انصافنا، قررنا الاستمرار بالاضراب المفتوح الذي سبق واتفقنا على تنفيذه بدءا من صباح اليوم، استجابة، ولو متأخرة، لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة، ونؤكد ان فك الاضراب يرتبط بقرار الرابطة، على أمل أن يستعيد الموظف كرامته في دولة الحرية والكرامة.