بعد ارتفاع الحرارة.. تحضروا لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدًا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا غرب تركيا ، مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واحتمال أمطار خفيفة خصوصا شمال البلاد.

_ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان : بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

▪الخميس: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/س فترة قبل الظهر محملة ببعض الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة موحلة ، مع احتمال برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية.

▪الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية . تهطل أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

▪السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في المناطق الداخلية وعلى الجبال، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية

▪الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملحوظ على المرتفعات وفي الداخل .

-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة ، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تشتد أحيانا فترة قبل الظهر فتقارب ال55كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين45 و 80%.

-حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,58

-ساعة غروب الشمس: 19,15