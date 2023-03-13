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بعد الاتّجاه نحو فكّ الإضراب.. اعتصام لرابطة "الثانوي" أمام وزارة التربية

منذ 54 دقيقة
وزارة التربية

وزارة التربية

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نفذت رابطة التعليم الثانوي اعتصامًا أمام وزارة التربية تزامنًا مع عدد من الاعتصامات في المناطق، وذلك بعد اتجاه عدد من الروابط لاستئناف التدريس.

وقد رفع المشاركون شعارات اعتبروها ملخصًا لأوضاعهم ولحقوقهم بعد الوعود الكثيرة التي أفضلها قيد الدرس.

ومن الشعارات “فلترحل روابط الخنوع الكلمة للأساتذة”، “ليس بالفتات يحيا المعلم بل بالعيش الكريم والآمن عدلوا الرواتب”، “معلم يذل أمام المستشفى عار على دولة تدعي الحضارة الاستشفاء حق”، “لا ثقة لا عودة لا للترهيب والتهديد”، “كرامة الأستاذ فوق كل اعتبار لا للفتات والمكرمات صححوا الأجور والرواتب”.

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