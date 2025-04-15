بعد البيان الأردني حول مخطط أمني في الأردن.. تحرك وزاري في لبنان!

علم صوت بيروت إنترناشونال ان وزير الخارجية والمغتربين جو رجي أحال قضية المخطط الأمني الذي تحدثت عنه الاردن إلى كل من وزيري الدفاع والداخلية للقيام بالمقتضى.

و سيقوم رجي بالاتصال بنظيره الأردني لاستيضاح الموضوع.

وكانت الاردن تحدثت عن ان ضالعين في التخطيط تلقوا تدريبات في لبنان.

من جهته أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها. وأبدى الرئيس سلام كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.

وأكد الرئيس سلام أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن اي من الدول الشقيقة او الصديقة.

وفي وقت سابق أحبطت دائرة المخابرات العامة في الأردن، مخططات “كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وكشفت دائرة المخابرات العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

فيما شملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.