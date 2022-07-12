الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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بعد الحرائق التي تغزو لبنان... ياسين يتحرّك!

منذ 26 ثانية
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أكد وزير البيئة ناصر ياسين أننا “نقوم بحملات توعية على مختلف الأراضي اللبنانية بالتعاون مع البلديات بهدف المطالبة بتنظيف مخلّفات الغابات والأحراج لتفادي الحرائق”.

وقال ياسين في حديث إذاعي: “حدّدنا 14 منطقة في لبنان كثيفة جداً بالغابات كعكار ونعمل مع الجمعيات والفرق الخاصّة لنكون على جهوزية تامّة لمواجهة أي حريق وغداً سأكون في المنطقة”.

وأضاف: “شمال لبنان هو الأكثر كثافة والأغنى من حيث الأحراج والشوف وعالية أيضاً ونعمل على تفعيل الإستجابة المحلية في هذه المناطق”.

وتابع: “نتعاون مع وزارة الزراعة للتشدّد في أعمال التشحيل وللحدّ من موضوع قطع الأشجار بشكل عشوائي”.

يذكر أنه توسعت رقعة الحرائق في لبنان، بشكل مريب بعد أن وصلت إلى الأبنية والأماكن العامة إلى جانب الأحراج والغابات في مختلف المناطق اللبنانية.

وأعربت وزارة البيئة وبلديات وشخصيات لبنانية عن قلقها الشديد لتوسع الحرائق وأسبابها، وطالبت بالحذر الشديد واتباع أقصى درجات الحيطة.

واندلعت أمس الحرائق في أحراج رومية وفي صور، وفي منطقة ضبية.

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