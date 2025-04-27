بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. الرئيس عون يعلّق!

دان رئيس الجمهورية جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية مساء اليوم.

وقال الرئيس عون: “على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها”.

أضاف: “استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها”.

كما نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت الهنغار المُهدَّد في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ثلاث غارات تحذيرية أعقبت إنذاراً مفاجئاً أصدره الجيش الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ “سلاح الجو دمر بنية تحتية لحزب الله في الضاحية”.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أنّ “المبنى المستهدف في الضاحية كان يحتوي على أسلحة لحزب الله”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد وجّه إنذاراً مباشراً لسكان الضاحية الجنوبية بالابتعاد عن المبنى المحدّد في الخريطة في منطقة الحدث.