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بعد الغارة الاسرائيلية على الضاحية.. السفير المصري يهاجم اسرائيل

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 8:26 مساءً
السفير المصري في لبنان علاء موسى

السفير المصري في لبنان علاء موسى

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تعليقاً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية ‏لبيروت أمس الأحد، أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى أن ‏‏”قصف الضاحية خرق من الجانب الاسرائيلي”.‏

وقال: “ما يصل إلينا من لجنة المراقبة والجيش اللبناني يظهر أن ‏الدولة اللبنانية والجيش اللبناني قاما بواجباهما بخلاف اسرائيل”. ‏

وكان الطّيران الحربي الإسرائيلي، قد شن غارةً عنيفةً استهدفت موقعاً في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت امس، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف منشأة لحزب الله في الموقع المستهدف.

وعلى أثر ذلك، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الطرفين الضامنين لاتفاق وقف النار بين إسرائيل و”حزب الله”، إلى “إجبار” الدولة العبرية على “التوقف فوراً” عن ضرباتها.

كذلك دان رئيس الحكومة نواف سلام مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم، “وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية”.

وطالب سلام “الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.

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