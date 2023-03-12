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بعد الهجوم المروع.. مستشفى الشيخ راغب حرب يطالب بمحاسبة المعتدين

منذ 6 دقائق
مستشفى الشيخ راغب حرب

مستشفى الشيخ راغب حرب

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أوضحت إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، في بيان، أنه “بتاريخ 11-3-2023، أحضر المريض ع. ي إلى قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي إثر وعكة صحية، وبعد الفحص الشامل تم تقديم الواجب الطبي المتعلق بحالة المريض وفق البروتوكولات والآليات الطبية العلمية المعتمدة، وبعد وفاته تعرض قسم الطوارئ لاعتداء همجي بالهجوم والتكسير، مما أدى إلى ترويع المرضى وأهلهم والطاقم الطبي والتمريضي، وخسائر مادية كبيرة أخرجت قسم الطوارئ من الخدمة”.

وإذ تمنت إدارة المستشفى “الرحمة للفقيد الراحل”، متقدمة ب”العزاء لأهله ومحبيه”، أسفت “لحصول هذا الاعتداء في ظل ما يقدمه المستشفى والجسم الطبي والتمريضي من تضحيات من أجل معالجة آلام أهلنا الأعزاء وبلسمتها، وقد أحلنا المسألة على الجهات القضائية المختصة، وسنطالب بمحاسبة المعتدين لتجنب اعتداءات متكررة مماثلة والحفاظ على هذا الصرح الطبي المعطاء الذي سيبقى دائما في خدمة أهلنا الأعزاء”.

وكان قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية قد تعرض إلى اعتداء غير مسبوق، حيث عمد شبان فجراً على تحطيم معظم المعدات والمستلزمات الطبية في القسم وغرف الأطباء والمعاينة، فضلاً عن تحطيمهم الزجاج والسقف المستعار.

وتسبب الاعتداء بتوقف القسم عن استقبال الحالات الطارئة موقتاً.

وزارة الصحة: أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، أنه “بناء على توجيهات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض، باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة بالتحقيق في الحادثة التي حصلت صباح اليوم الاحد في مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية”.

وأضاف المكتب في بيان، أننا “بانتظار نتائج التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه”.

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