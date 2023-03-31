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بعد تغريدة حول "كابوس النزوح السوريّ".. توضيحٌ لسكاف

منذ 36 دقيقة
النائب غسان السكاف

النائب غسان السكاف

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أكد النائب غسّان سكاف أن ما غرّد به حول ملف النازحين السوريين في لبنان، يُعبّر عن رأي الوفد النيابي الذي زار العاصمة البليجكيّة بروكسل.

وكان سكاف قد غرّد عبر “تويتر”، قائلًا إنّ “كابوس النزوح السوري في لبنان كان محور لقاءات الوفد النيابي مع الاتحاد الأوروبي”، وأضاف أنّ “التفهم الأوروبي كان واضحًا وهو بصدد التفاهم مع الديبلوماسية السعودية من أجل تضمين تطبيق الاتفاق السعودي الإيراني بند إعادة تدريجيّة للنازحين سيُقدم في الشهر المقبل في اقتراح قانون في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أخذت دولًا أوروبيّة قرارات فردية في هذا الاتجاه”.

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