بعد توقيف مطلوبَين خطيرين.. السفيرة السويدية تشكر قوى الأمن

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفيرة السويدية في لبنان السّيّدة “Ann Dismorr” ، يرافقها كل من ضابط الارتباط لدى السفارة السّيّد “Christian Nelson” والسيّدة إميلي أسمر، في زيارة جرى خلالها عرض الوضع الأمني ووضع المؤسسة.

كما شكرت السفيرة قوى الأمن الداخلي على قيام وحدة الشرطة القضائية بتوقيف شخصين يحملان الجنسية السويدية، قاما بجرائم جنائية في السويد ثم فرّا إلى لبنان، وبحقهما نشرات ملاحقة بقضايا خطرة صادرة عن منظّمة الإنتربول.

حضر اللقاء العقيد زياد قائدبيه قائد وحدة الشرطة القضائية وكالة، والعقيد فارس قرداحي رئيس شعبة الإتصال الدولي.