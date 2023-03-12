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بعد حادثة مستشفى راغب حرب... وزارة الصحة تفتح تحقيقاً

منذ 35 دقيقة
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه “بناء على توجيهات وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة بالتحقيق في الحادثة التي حصلت صباح اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية. وفي انتظار نتائج التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه”.

وكان تعرّض قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية لاعتداء غير مسبوق، حيث عمد شبان فجراً على تحطيم معظم المعدات والمستلزمات الطبية في القسم وغرف الأطباء والمعاينة، فضلاً عن تحطيمهم الزجاج والسقف المستعار.

وتسبب الاعتداء بتوقف القسم عن استقبال الحالات الطارئة موقتاً.

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