بعد حريق رومية... رازي الحاج: نعيش في عصفورية

رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أننا “نعيش في “عصفورية”، والبعض يستفيد من الانهيار الحاصل في البلد”، مشيرا الى أنّ الحريق في أحراج رومية مفتعل ونطالب الأجهزة الأمنية بالتصرّف بحزم وسأتابع مع المعنيين الملف”.

وشكر الحاج في حديث له “الدفاع المدني على جهوده”، مشدّدًا على “أهمية حصول عناصره على حقوقهم ويجب أن نعمل على خطط استراتيجية بيئية”.

وكان غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر تويتر كاتباً: “اتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع السيد وزير الدفاع ومدير عام الدفاع المدني.

‏د. جورج متري، مستشاري وبروفسور في إدارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الأرض.

‏عدد من المتطوعين سيتوجه الى الموقع للوصول الى داخل الغابة”.

واندلع منذ بعض الوقت حريق في أحراج رومية – المتن السريع وارتفعت اعمدة الدخان في المنطقة وفرق الاطفاء تعمل على محاصرته.

بدوره، غرد النائب الياس حنكش على حسابه على “تويتر”: “تواصلنا مع قيادة الجيش التي ارسلت طوافاتها لإخماد الحريق في رومية منطقة المتن السريع، خصوصا انه يتعذر على شباب البلدية والدفاع المدني الوصول الى الحريق، شاكرين القيادة ومتمنين الإسراع في وصول الطوافات وتفادي كارثة أخرى في أحراجنا”.

وكان أكد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني منصور سرور أن الحريق في رومية مفتعل ولدينا صور تدلّ على أنّه بدأ من 3 جهات مختلفة وهو لا يزال بعيداً عن المنازل.