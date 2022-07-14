الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد صدور جدول أسعار المحروقات... البراكس يعلّق

منذ 41 دقيقة
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

أكد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس في حديث إذاعي أنه صدر جدول تركيب الأسعار، وهناك تراجع بسعر صفيحة البنزين 29 الف اما والغاز فلم يتغير سعره، واستلمنا البنزين بالامس وفقا للجدول القديم، اما ربحنا وجعالتنا لم تتغير.

وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 29000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 28000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 26000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 636000 ليرة لبنانيّة.
– بنزين 98 أوكتان: 648000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 679000 ليرة لبنانيّة.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، لاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

واستفحلت الأزمة جراء انتشار فيروس كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وما نجم عنه من خسائر مادية فادحة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    انخفاض بسيط لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    توقعات الطقس
    إليكم تفاصيل أحوال الطقس في الأيام المقبلة
    المحروقات
    أسعار المحروقات إلى تراجع... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل