بعد صدور جدول أسعار المحروقات... البراكس يعلّق

أكد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس في حديث إذاعي أنه صدر جدول تركيب الأسعار، وهناك تراجع بسعر صفيحة البنزين 29 الف اما والغاز فلم يتغير سعره، واستلمنا البنزين بالامس وفقا للجدول القديم، اما ربحنا وجعالتنا لم تتغير.

وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 29000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 28000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 26000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 636000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 648000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 679000 ليرة لبنانيّة.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، لاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

واستفحلت الأزمة جراء انتشار فيروس كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وما نجم عنه من خسائر مادية فادحة.