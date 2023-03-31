بعد طلبات عاجلة.. ميقاتي أوعَز للتحضير لجلسة حكوميّة

أوعَز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في المملكة العربية السعودية حيث يؤدي مناسك حُجّة العمرة مع عائلته، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشاريه، التحضير للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي الدعوة وفق “الجمهوريّة”، للبحث في ما تم تأجيله من بنود تتصل بواقع القطاع العام، وإعادة النظر في الرواتب والحد الأدنى للأجور وتعويضات النقل واحتساب الرواتب على أي سعر لمنصة “صيرفة” خاص بموظفي القطاع العام، عدا عن المساعدات المدرسية والطبية والحوافز الخاصة بالقطاعات.

وعُلم أنّ وزيرين على الأقل طلبا جلسة عاجلة للمجلس، هما وزير الاتصالات جوني القرم والمال يوسف الخليل، للنظر في مطالب قطاعات خاصة بهما.