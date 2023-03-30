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بعد طلب تدخّل الجيش لكسر إضرابهم.. كيف ردّ العاملون في "أوجيرو"؟

منذ ساعة واحدة
من أحد مراكز أوجيرو

من أحد مراكز أوجيرو

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تسود حالة من الغضب والاستنكار أجواء المستخدمين والعاملين في هيئة “أوجيرو” على خلفية تصريح لوزير الاتصالات جوني القرم، يطلب فيه تدخل الجيش لكسر إضراب العاملين، معتبرين أن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى “تنصل وزير الوصاية من تحمّل مسؤولياته”، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنيّة للإعلام”.

كما قال العاملون في “أوجيرو”، “إنّ لهم كامل الثقة في حكمة قيادة الجيش التي لم تكن إلا إلى جانب الحقوق سواء أكانت للعسكريين أم للمدنيين”.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، قد كشف أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي صباحًا، وهو طلب منه تدخل الجيش وأن يتسلّم قطاع “أوجيرو” بالكامل.

وشدد القرم على أنّه لا يقبل “أن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الانترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف”.

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