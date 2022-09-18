الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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بعد طول انتظار.. كتل هوائية باردة قادمة باتجاه لبنان!

منذ 21 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا في لبنان غائما جزئياً الى غائم بسحب ركامية منخفضة مع إنخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان حتى مساء اليوم الاحد حيث يتقلب تدريجاً اعتباراً من غد مع انخفاض في درجات الحرارة بسبب تأثير منخفض جوي متمركز غرب البحر الأسود يدفع بكتل هوائية باردة نحو الحوض الشرقي للمتوسط. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم : قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات الشمالية خاصة.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب ركامية منخفضة مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة أحياناً .

الثلاثاء: غائم بسحب ركامية منخفضة يتحول خلال النهار الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة خلال الفترات الصباحية والمسائية.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب ركامية منخفضة و رياح ناشطة تصل لحدود ال٦٠ كلم/س مع ارتفاع في موج البحر وانخفاض اضافي و ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و على الجبال بحيث تصبح الاجواء خريفية مع درجات حرارة دون معدلاتها

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