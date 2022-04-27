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بعد عملية أمنية مشتركة.. الإفراج عن محاسب شركة “الصباح اخوان” في لبنان

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 3:10 مساءً
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أعلنت شركة “الصباح اخوان” عن “الإفراج عن المحاسب صادق روللي”، وجاء في بيان الشركة:

“تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، من الإفراج عن السيد صادق روللي المحاسب في شركة الصبّاح منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو بصحة جيدة الحمدلله.

شركة الصبّاح بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

وكل الحب والتقدير لعائلة السيد صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان. وبشكل خاص تحية لسعادة السفير المصري الدكتور ياسر علوي الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج. ولكل الإعلام العربي على مساندته شركة الصبّاح. ونأمل في هذه الأيام المباركة والمجيدة أن يجمعنا رب العالمين على الخير والنجاح والأمن والأمان”.

يشار إلى أن المحاسب المصري صادق روللي تم اختطافة في السادس عشر من شهر رمضان الجاري أثناء ذهابه لأحد مواقع تصوير مسلسل “بطلوع الروح” بإحدي القرى بلبنان لتسليم العاملين في المسلسل بعض من مستحقاتهم المالية، وتم اختطافه على يدي مجهولين في هذا الوقت، وقيل أن هناك جماعات متطرفة وراء الاختطاف .

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