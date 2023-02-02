بعد "فرح".. عاصفة جديدة نهاية الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً ،غائماً جزئياً الى غائم، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلاً في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر، يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات ويتشكّل الجليد في الداخل وعلى الجبال فجراً بسبب درجات الحرارة المتدنية ونحذّر من الانزلاقات على الطرقات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة “فرح” على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة شديدة أحياناً، ويخف تأثيرها نسبيا اليوم، وتعود لتشتد تدريجياً من صباح السبت وتبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين حيث تتجدد السيول بشكل جارف أحياناً.

تحذير: من تطاير اللّوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية نهار السبت والأحد مع تجدّد العاصفة فرح.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع درجات حرارة صباحية متدنية، تهطل أمطار متفرّقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر وما فوق ورياح ناشطة تشتد لتصل الى ما يقارب 80كلم/س في المناطق الشمالية، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

– الجمعة: غائم جزئياً الى غائم، مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة تشتد ليلاً في المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 55 كلم/س واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات ويتشكّل الجليد في الداخل وعلى الجبال فجراً بسبب درجات الحرارة المتدنية ونحذّر من الانزلاقات على الطرقات.

– السبت: غائم إجمالاً مع بداية تجدد المنخفض الجوي “فرح” مما يؤدي الى هطول أمطار غزيرة متفرقة، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة 60 كلم/س تشتد أحياناً لتصل إلى حدود الـ85 كلم/س خصوصاً شمال البلاد مساءً. نحذّر من تشكّل السيول وتبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءاً من ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الأمطار والثلوج ليلاً لتعود حدتها بدءاً من صباح الأحد.

– الأحد: غائم إجمالاً مع هطول أمطار غزيرة متفرقة، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة 60كم/س، تشتد أحيانا لتصل لحدود الـ90 كلم/س صباحا ومساءً. نحذر من تشكل السيول الجارفة. وتبقى درجات الحرارة متدنية حيث تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1100متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية بشكل كلي.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 3 الى 5 درجات، في الداخل من 4 الى 5 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و50 كلم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 80 كلم/س شمال لبلاد.

-الانقشاع: سيء إجمالاً بسبب الضباب على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و95 في المئة.

-حال البحر: مائج الى هائج (تتخطى الـ4 أمتار)، حرارة سطح المياه: 19درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 17,09