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بعد منع دورية لـ”قوى الأمن” من المرور.. استدعاء رئيس بلدية جونية للتحقيق

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2022 10:40 مساءً
جونية

جونية

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وقع اشكال بين عناصر من الشرطة البلدية في جونية وعناصر من قوى الامن الداخلي في فصيلة جونية، تطور الى تضارب وتوقيف عناصر الشرطة البلدية في فصيلة جونية.

على الاثر توجه رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح – رئيس بلدية جونية جوان حبيش الى سراي جونية يرافقه حشد من المواطنين واجتمع مع قائد السرية العقيد سعد كيروز. كما وصل الى السراي الوزيرة السابقة ندى البستاني، النائبان السابقان منصور البون وفارس سعيد.

وبعد انتهاء الاجتماع اسف حبيش ان يساق عناصر الشرطة البلدية الى التحقيق كالمجرمين وهم الذين يسهرون على امن المواطنين، مشيرا الى ان التحقيق انتهى مع عناصر الشرطة بإنتظار اشارة النيابة العامة للافراج عنهم.”

 

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