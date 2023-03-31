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بعد موجة الصقيع.. كتل هوائيّة حارة بانتظارنا

منذ 48 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يستقر الطقس تدريجيًا في لبنان وعلى الحوض الشرقي للمتوسط، فيتحوّل إلى ربيعي ابتداءً من فترة الظهيرة مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبيًا دون معدلاتها الموسمية وتبدأ بالارتفاع التدريجي بدءًا من يوم الأحد على أن ترتفع بشكل ملحوظ الثلاثاء، تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي.

فقد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

السبت: غائم جزئيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الداخلية، وتتراوح بين 10 و18 درجة ساحلًا، بين 2 و12 درجة بقاعًا، وبين 4 و10 درجات على الـ 1000 متر، وتحذير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية على ارتفاع 1600 متر، خلال ساعات الصباح الأولى، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات صباحًا.

الأحد: قليل الغيوم صباحًا يتحول ظهرًا إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 12 و20 درجة ساحلًا، بين 5 و16 درجات بقاعًا، وبين 8 و14 درجات على الـ 1000 متر، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ليلًا.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية والساحلية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية ورياح ناشطة في الفترة المسائية.

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