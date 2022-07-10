الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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بعد 42 ساعة.. إخماد حريق معمل قبلان للسجاد والانتقال لمرحلة التبريد

منذ 5 دقائق
عناصر دفاع المدني تحاول إحماد الحريق في معمل "قبلان" للسجاد في زفتا

عناصر دفاع المدني تحاول إحماد الحريق في معمل "قبلان" للسجاد في زفتا

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نجحت جهود فرق الاطفاء من اخماد الحريق الذي اندلع في معمل قبلان للسجاد منذ 42 ساعة وهو الحريق الاضخم في لبنان ضمن بقعة محدودة ومحصورة وانتقلت جهود فرق الاطفاء الى عملية تبريد المساحات المعرضة لعودة النيران عليها في المعمل الذي تحول معظمه الى “ساحة اطلال” ماساوية خلفت فيه النيران خسائر بملايين الدولارات وتشريد اكثر من 250 موظف كانت تعتاش من خلاله 250 عائلة باتت بدون مورد رزق.

وانتقلت فرق الاطفاء من مختلف الجمعيات الى مرحلة الاستراحة مع ترقب وانتباه لمنع تجدد النيران وخاصة ان هناك مواد كيماوية تستعمل في تصنيع السجاد والموكيت ماتزال كمية منها غير متضررة.

ويعمل عشرات العمال على اخراج كميات من البضاعة الموجودة في مستودع المعمل الذي لم تصله النيران.

ولفتت المعلومات إلى أن قوة كبيرة من الجيش وصلت إلى المعمل، وقد باشرت عملية اطلاع على الأضرار لمسحها وإجراء تحقيقات بشأن الحادث.

 

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