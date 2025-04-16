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بقرار من محافظ بيروت..التوك توك ممنوع!

منذ 7 دقائق
محافظ​ ​​بيروت​​ ​القاضي ​مروان عبود​

محافظ​ ​​بيروت​​ ​القاضي ​مروان عبود​

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي جاء فيه :
بعد تكاثر فوضى سير الدراجات النارية والكهربائية في مختلف شوارع بيروت حيث لا يَحترم سائقوها قانون السير، إشارات السير، ارشادات القوى الأمنية ولا يلتزمون بإجراءات السلامة العامة أكان عبر السير بجهة معاكسة لما هو محدد أو السير على الأرصفة العامة المخصصة للمشاة أو عبر عدم ارتداء الخوذة الواقية، مما يتسبب بحوادث مميته وبعرقلة حركة السير .
كما يطلب اليكم التشدد في قمع مخالفات سير الدراجات النارية واتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى إعادة فرض هيبة القانون بما يضمن حسن تنفيذ قانون السير وإجراءات السلامة العامة .
كما يطلب إليكم منع سير التوك توك ضمن محافظة مدينة بيروت لما يشكله من خطر على السلامة العامة وبالأخص السلامة المرورية .

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