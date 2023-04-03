بكركي: "أربعاء أيوب" بلا إعلام!

توجّه المكتب الإعلامي لبكركي في بيان إلى المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الإعلامية والإعلاميين والصحافيين بالآتي:

“إنّنا اذ نشكر تعاونكم الدائم معنا في تغطية نشاطات الصرح البطريركي في بكركي إلّا أنّ نهار الأربعاء الواقع في الخامس من شهر نيسان “أربعاء ايوب” اليوم الذي اختاره صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم رياضة روحية للسادة النواب في بيت عنيا مزار سيدة لبنان – حريصا، نتمنّى أن يكون نهار صلاة بعيدًا عن الإعلام لذا سنقوم في المزار بتصوير بعض اللقطات للنواب قبل بدء يوم الاختلاء وتوزيعها عليكم لاستعمالها في تغطيتكم الإعلامية. أمّا بالنسبة للقداس الإلهي الذي سيحتفل به غبطته في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان سيتم تصويره من قبل تلفزيون المزار OLL عند الساعة الثانية عشرة ونقله مباشرة عبر الفضاء بواسطة SNG المقدم من محطة mtv مشكورة لتوزيعها التردد على كل التلفزيونات الراغبة في النقل المباشر. نشكر تفهمكم ونتمنّى لكم أسبوعًا مباركًا مقدسًا عسى أن نشهد مع قيامة المسيح قيامة لوطننا لبنان”.