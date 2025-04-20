الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بكركي: البطريرك الراعي خضع لعمليّة تكللت بالنجاح

منذ 22 ثانية
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

A A A
طباعة المقال

صدر عن مكتب الإعلام في الكرسي البطريركي – بكركي، البيان الآتي: “في مستهل الاحتفال بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد القيامة المبارك عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الاحد في 20 نيسان 2025 في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته والمؤمنين، تعرض غبطة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي لكسر في الورك اثر تعثره بثوبه في خلال صعوده الى المذبح.

وفي ختام القداس تم نقل صاحب الغبطة الى مستشفى اوتيل ديو الجامعي حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح”.

وختم البيان: “البطريرك الراعي اذ يشكر إدارة المستشفى والطاقم الطبي على اهتمامهم، والمؤمنين والمحبين الذين رفعوا الصلوات على نيته، وحضروا واتصلوا للاطمئنان عليه، يسأل الله أن يمنحهم جميعا ويمنح لبنان السلام والراحة والخلاص من الأوجاع، ويغدق عليهم نعمه المباركة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اطلاق نار
    إشكال عائلي يتطور إلى إطلاق نار وطعن في طرابلس
    الحزب التقدمي الاشتراكي
    الإشتراكي معزياً الجيش: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية
    حزب الله يستهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة بتل أبيب
    نزع سلاح حزب الله لن يكون سهلاً.. صحيفةٌ إسرائيلية تكشف!

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
    الحرب على لبنان
    مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟