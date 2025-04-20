بكركي: البطريرك الراعي خضع لعمليّة تكللت بالنجاح

صدر عن مكتب الإعلام في الكرسي البطريركي – بكركي، البيان الآتي: “في مستهل الاحتفال بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد القيامة المبارك عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الاحد في 20 نيسان 2025 في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعقيلته والمؤمنين، تعرض غبطة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي لكسر في الورك اثر تعثره بثوبه في خلال صعوده الى المذبح.

وفي ختام القداس تم نقل صاحب الغبطة الى مستشفى اوتيل ديو الجامعي حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح”.

وختم البيان: “البطريرك الراعي اذ يشكر إدارة المستشفى والطاقم الطبي على اهتمامهم، والمؤمنين والمحبين الذين رفعوا الصلوات على نيته، وحضروا واتصلوا للاطمئنان عليه، يسأل الله أن يمنحهم جميعا ويمنح لبنان السلام والراحة والخلاص من الأوجاع، ويغدق عليهم نعمه المباركة”.