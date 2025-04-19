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بكلمة واحدة.. كيف سخرت أورتاغوس من تصريحات نعيم قاسم؟

منذ 8 ثواني
مورغان أورتاغوس

مورغان أورتاغوس

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أعادت مورغان أورتاغوس، مساعدة موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، نشر تصريحٍ للأمين العام لـ”حزب الله”، الشيخ نعيم قاسم، قال فيه:

“لن نسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة.”

وأرفقت أورتاغوس التصريح بتعليق مقتضب عبر منصة “إكس”، استخدمت فيه كلمة:

“Yawn” – أي “تثاؤب” – في ما فُهم على أنه سخرية واضحة واستهزاء بما اعتبرته خطابًا مكرّراً يفتقد الجِدّة والتأثير.

وقد أثار التعليق ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رأى فيه العديد من المتابعين تعبيراً عن موقف أميركي متصاعد من ملف سلاح “حزب الله”، وعدم اكتراث بكمية التصريحات الصادرة عن قيادات الحزب حول رفض تسليم السلاح للدولة اللبنانية.

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