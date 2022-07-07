بلاغ جديد من محافظ بيروت الى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي ضمن نطاق المدينة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً الى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه :

إلحاقاً بالبلاغ التذكيري عدد 4430/2022 تاريخ 20/5/2022، وبعد أن تبين عدم إلتزام مستثمري المؤسسات المذكورة أعلاه بمندرجات البلاغ المشار إليه، بدليل تنظيم شرطة بيروت عشرات محاضر ضبط موزعة بين عدم التقيد بمواعيد وفق أصوات الموسيقى والإقفال التام، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وصوناً لحقوق المواطنين، لا سيما في المناطق السكنية الآهلة.

لذلك،

نعلمكم بوجوب إبراز إفادة صادرة عن وزارة السياحة بالسماح لكم بتركيب وإستعمال المعدات الموسيقية ومكبرات الصوت التابعة لها، وفقاً لوجهة الإستثمار المحددة في إجازة الإستثمار أو طلب الترخيص المقدم ذات الصلة لدى وزارة السياحة ، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخه، أو التوقف عن أي نشاط موسيقي، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.